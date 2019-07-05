لندن.. بيع رأس توت عنخ أمون بـ6 ملايين دولار رغم اعتراض القاهرة

باعت دار "كريستيز" للمزادات بلندن، تمثالاً لرأس الملك الفرعوني "توت عنخ آمون"، رغم اعتراض مصر رسمياً ومطالبتها بوقف المزاد وإعادة التمثال.



وقالت الدار عبر موقعها الإلكتروني، الخميس، إن التمثال بيع بمبلغ 4.746.250 جنيه استرليني (نحو 6 ملايين دولار أمريكي)، دون أن تذكر المشتري.



وردًا على ذلك، دعت وزارة الآثار المصرية إلى اجتماع طارئ السبت يضم قيادات وزارات وهيئات أمنية وسيادية ورقابية؛ لمناقشة موقف المزاد والإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها.



وقد تواصلت مصر مرات عدة على مدار الأسبوع مع البريطانيين لاستعادة 32 قطعة أثرية بينها رأس توت عنخ آمون، قبل بيعها في المزاد البريطاني، الأربعاء والخميس.



كما أرسلت الخميس وفدًا قضائيًا إلى السلطات البريطانية للمطالبة بوقف بيع قطع أثرية مُهربة تمهيدا لاستردادها.



وتوت عنخ آمون، أحد أشهر الفراعنة في تاريخ مصر القديم (من 1334 إلى 1325 ق.م) وله شهرة عالمية في الأوساط السياحية.



وصيف 2017، أعلنت وزارة الآثار فقدان 32 ألفا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عاما مضت، بناء على أعمال حصر قامت بها.



وبين الحين والآخر، تعلن القاهرة استرداد قطع أثرية مسروقة، ومهربة إلى خارج البلاد.