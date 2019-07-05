وقفة احتجاجية للصحفيين في البصرة بعد تهديدهم من قبل ضابط في الجيش

نظم العشرات من الصحفيين في محافظة البصرة، جنوبي العراق، الخميس، وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة على خلفية تهديد قائد عسكري باعتقال كل صحفي يغطي تظاهرة غير مرخصة.

ويأتي الاحتجاج بعد يوم واحد على تهديد أطلقه قائد عمليات البصرة، الفريق الركن قاسم نزال، بتوقيف الصحفيين في حال تغطيتهم للتظاهرات غير المرخصة في المحافظة.

وقال الناشط المدني مناف رشيد، إن "صحفيي البصرة تجمعوا، الخميس، أمام مبنى محافظة البصرة، ورفعوا لافتات كتب عليها: الإعلام لا يقمع".

وأضاف رشيد، أن الصحافيين طالبوا قائد عمليات المحافظة بتقديم اعتذار رسمي لكل الصحفيين عن تهديداته.

وأوضح أن "الصحفيين أكدوا أن عملهم يتركز على نقل الأحداث سواء كانت إيجابية أو سلبية، وهم غير ملزمين باستحصال التظاهرات على موافقات رسمية أم لا، لأن واجب الصحفي نقل الحدث".

والبصرة، مهد احتجاجات شعبية متواصلة على نحو متقطع منذ 9 يوليو/ تموز 2018، في محافظات وسط وجنوبي البلاد، ذات الغالبية الشيعية، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص العمل، ومحاربة الفساد

هذا وقد أصدرت قيادة العمليات المشتركة (في وزارة الدفاع)، الأربعاء، تعميماً لجميع القادة العسكريين بالابتعاد عن التصريحات الإعلامية المتسرعة وتقديم الدعم لوسائل الإعلام.

وذلك بعد تهديد الفريق الركن قاسم نزال الصحفيين.

وقالت القيادة في بيان نقلته خلية الإعلام الأمني، انه "بعد أن تناقلت بعض وسائل الإعلام تصريحا منسوب الى قائد عمليات البصرة بشأن التلويح بإلقاء القبض على الإعلاميين الذين يغطون المظاهرات غير المصرح بها، تود قيادة العمليات المشتركة أن تبين أنها تكن كل الاحترام والتقدير للإعلاميين والمؤسسات التي يعملون بها وفق الصلاحيات الدستورية والقانونية".

وأضاف البيان ان القيادة "توصي جميع القادة العسكريين بالابتعاد عن التصريحات الإعلامية المتسرعة وتقديم الدعم لوسائل الإعلام، كما تؤكد أن دور الإعلام مهم ومسؤول في العراق الجديد".

وأوضحت ان "بإمكان جميع وسائل الإعلام التنسيق مع خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة كونها الجهة الوحيدة الرسمية المخولة بالتنسيق مع وسائل الإعلام وتسهيل مهام عملهم في مختلف محافظات البلاد".