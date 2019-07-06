بريطانيا تقدم العون للبنان في ضبط حدوده مع سوريا

جمع لقاء، الجمعة، في العاصمة اللبنانية بيروت بين وزير الدفاع اللبناني، إلياس بو صعب، ورئيس الفريق البريطاني المعني بالاستشارات والتدريب لدى السفارة البريطانية، المقدم المتقاعد غايلز تايلر، جرى فيه استعراض الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال ضبط الحدود مع سوريا.

ووفق بيان صادر عن وزارة الدفاع اللبنانية، يأتي اللقاء في إطار استكمال المهمة التي كلف بها بو صعب من قبل مجلس وزراء بلاده، لضبط المعابر غير الشرعية عبر ضبط الحدود.

وأوضح البيان، أن تايلر قدّم عرضا مفصلا للإنجازات التي تم تحقيقها في مجال ضبط الحدود مع سوريا، وتطوير أفواج عسكرية حدوديَّة، وذلك في إطار التعاون العسكري القائم بين لبنان وبريطانيا.

كما تم إطلاع الوزير على الخطوات التنفيذيَّة المقبلة التي سيتم اتِّخاذها استكمالا لهذا المشروع، بحسب المصدر نفسه.

وبدأ مشروع ضبط الحدود بتمويل بريطاني مند عام 2014، وساهمت لندن في بناء وتجهيز 4 أفواج عسكرية لحماية الحدود مع سوريا.