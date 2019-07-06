كاتب سوري يؤرخ لجرائم "ب ي د" الإرهابي في بلاده في كتاب جديد

نشر مدرس التاريخ السوري إبراهيم الحبش كتابا حول جرائم تنظيم "ب ي د/بي كا كا" الإرهابي في بلاده.

وقال الحبش، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة شانلي أورفة التركية (جنوب)، إن الكتاب حمل اسم "جرائم ب ي د في سوريا".

وأضاف أن تنظيم "ب ي د" الإرهابي عمد إلى تهجير سكان قريته وتدميرها، بعد سيطرته على محافظة الحسكة شمال غربي سوريا.

وأشار أنه لجأ إلى تركيا عام 2014، وأنه قرر من خلال هذا الكتاب توثيق الجرائم والانتهاكات ضد الإنسانية التي قام بها تنظيم "ب ي د" الإرهابي في سوريا.

ولفت إلى أن هذا الكتاب الذي نشره باللغتين العربية والإنجليزية كان ثمرة جهد استمر حوالي 4 سنوات، وأنه نشر الكتاب باللغة الإنجليزية أيضًا في مسعى لمخاطبة الغرب ونقل الانتهاكات التي تعرض لها سكان محافظته على يد التنظيم الإرهابي.

وأوضح أن الكتاب يتضمن توثيقًا للانتهاكات التي اقترفها التنظيم في سوريا، من قبيل اغتيال المدنيين، وعمليات القتل الجماعي، وتجنيد الأطفال، وحرق المساجد والأماكن المقدسة، مشددًا على أن "ب ي د" وجرائمه ضد الإنسانية لا تمثل الأكراد.