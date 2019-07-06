"ي ب ك" الإرهابي يختطف طفلاً بعد 3 أيام من تعهده بالكف عن تجنيد الأطفال

اختطف تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، طفلًا يبلغ عمره 14 عامًا من مخيم قرب منطقة "تل رفعت" شمالي سوريا، بعد أيام من اعترافه بتجنيد أطفال وتعهده بالكف عن ذلك بموجب "خطة عمل" وقعها مع منظمة الأمم المتحدة.

وحسب الموقع الإلكتروني لـ"المجلس الوطني الكردي" السوري المعارض، فإن "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي - الذي يستخدم اسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) - اختطف الطفل "جمال جابو" قبل 3 أيام.

والطفل جمال، كان يعيش في مخيم مع جده بالقرب من "تل رفعت"، وهو من منطقة "عفرين" ويبلغ من العمر 14 عامًا.

وقالت أسرة الطفل، إن التنظيم الإرهابي اختطف ابنهم بغية تجنيده وإجباره على حمل السلاح في صفوفه.

وتنتظر الأسرة السورية أن يتم إطلاق سراح جمال الذي تعرض للاختطاف بنفس الشكل قبل نحو شهر أيضًا وتم استرداده وقتها بتدخل وسطاء.

وفي 29 يونيو/حزيران المنصرم، وخلال احتفال رسمي في مقر الأمم المتحدة بجنيف، جرى الإعلان عن "خطة عمل مشتركة" أبرمت من قبل الممثل الخاص ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة فرجينيا غامبا، وعضو بالتنظيم الإرهابي يسمى، مظلوم عبدي.

ويعد هذا التوقيع، بمثابة إقرار من "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، بتجنيد الأطفال الذين يتراوح أعمارهم بين 11 إلى 16 عاما.

وبحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة في هذا السياق، فإن التنظيم الإرهابي "قد تعهد بموجب هذا الاتفاق بعدم استخدام الأطفال كمقاتلين، والكشف عن الأطفال من الذكور والنساء الموجودين بصفوفه وتخلية سبيلهم، واتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن".

وكانت منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان وثّقت، مرات عدة، تجنيد التنظيم الإرهابي للأطفال واجبارهم على حمل السلاح.