مصر.. السجن المؤبد بحق 6 أشخاص بتهمة "التخابر مع إيران"

قضت محكمة مصرية، الأحد، بأحكام تصل السجن المؤبد (25 عاما) بحق 6 متهمين، إثر إدانتهم بالتخابر مع إيران بين 2012 و 2016، وفق مصدر رسمي.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، "قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بالسجن المؤبد بحق 5 متهمين لإدانتهم في القضية التي اشتهرت إعلاميا بـ"التخابر مع إيران"، وكذلك السجن المشدد 15 سنة بحق متهم واحد وغرامة 500 ألف جنيه (نحو 30 ألف دولار) لكل منهم".

ووفق تقارير محلية، "بلغ عدد جلسات المحاكمة 32، انطلقت أولاها في يونيو/حزيران 2018".

ووفق المصادر ذاتها، الحكم المؤبد صدر غيابيا بحق 5 أشخاص بينهم سيدة، مرتبطين بإيران ولم تحدد التقارير جنسيتهم مكتفية بالقول إنهم أجانب، بينما الحكم المشدد حضوريا بحق مصري قالت إنه اعتنق المذهب الشيعي.

وتعد أحكام أمن الدولة نهائية غير قابلة للطعن عليها بأى شكل، ويرفع الحكم لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، وله صلاحيات طبقا للقانون أن يخفف العقوبة أو يوقفها أو يأمر بإلغائها، وفق القانون المصري.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهما منها "التخابر مع دولة أجنبية والإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي وبمصالحها القومية والعمل لصالح دولة إيران، داخل البلاد من خلال إمدادهم بمعلومات عن أوضاعها الداخلية، وتمكينهم من تجنيد آخرين يعملون لصالح تلك الدولة، وتكوين مجموعات تخلق لإيران نفوذا سياسيا وعسكريا بالبلاد".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من سفارة طهران، غير أن مصر وإيران تجمعها علاقات دبلوماسية منخفضة المستوى، بعد قطيعة بدأت قبل نحو 40 عاما.