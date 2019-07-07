واشنطن تطلب من برلين إرسال قوات عسكرية إلى شمال سوريا

قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، إن بلاده تنتظر من ألمانيا إرسال قوات إلى الشمال السوري للمساعدة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح جيفري، في مقابلة مع صحيفة فيلت إم سونتاج الألمانية، أن واشنطن تطلب من ألمانيا إرسال قوات برية، إلى الشمال السوري لتحل محل الجنود الأمريكيين جزئيا.

وتابع قائلا: "ألمانيا تلعب دورا فعالا في مكافحة داعش، وفي العملية السياسية بشمال سوريا، لكننا نريد منها دعما أكثر على صعيد القوات البرية".

ولفت جيفري إلى أن الجنود الذين سيتم إرسالهم إلى الشمال السوري، ليس بالضرورة أن يكونوا محاربين، بل إن تلك القوات ستتولى مهمة الحفاظ على استقرار المنطقة.

وأردف قائلا: "نريد أن نقضي على داعش تماما في سوريا، والبدء بحل سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، وإخراج كافة الإيرانيين من سوريا".

واستطرد أيضا: "يجب أن يتمتع الجنود الذين سيتم إرسالهم إلى سوريا، بالقدرة على الدفاع عن أنفسهم وإتقان الفنون القتالية، وسيكون بحوزتهم أسلحة ثقيلة، أمّا عمليات الهجوم، فهي موكلة للقوات المحلية".

وذكر المبعوث الأمريكي أنه بحث مع المسؤولين الألمان في برلين، ملف إرسال قوات ألمانية إلى الشمال السوري.

يجدر بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم في شمال شرق سوريا، ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية التي يمارس تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" نشاطه الإرهابي المسلح تحت مظلتها.

وتعارض تركيا الدعم الأمريكي لهذا التنظيم بشدة، وتتوعد بشن هجوم على المنطقة، معتبرة أن وجود التنظيم على حدودها يهدد أمنها القومي.