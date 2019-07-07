القائمة الرئيسية
العالم العربي
القائمة الرئيسية

وزير خارجية عمان يلتقي الأسد في زيارة مفاجئة إلى دمشق

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 07.07.2019 14:03
آخر تحديث في 07.07.2019 14:30

أجرى وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، الأحد، زيارة مفاجئة إلى دمشق، التقى خلالها رئيس النظام السوري بشار الأسد، تناولت العلاقات الثنائية والأوضاع بالمنطقة.

وتعد زيارة بن علوي الأبرز عقب زيارة الرئيس المعزول عمر البشير في ديسمبر/كانون كأول رئيس عربي يزور سوريا منذ اندلاع الثورة السورية، قبل نحو 8 سنوات.

ووفق وكالة الأنباء العمانية فإن الأسد استقبل الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.

وأوضحت أنه "جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز المساعي الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة".

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأحد، انطلاق عملية "إرادة النصر"؛ لتطهير...
مختارات