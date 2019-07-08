أمير قطر يزور واشنطن ويلتقي ترامب في ظل استمرار الأزمة الخليجية

يبدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، زيارة رسمية إلى واشنطن، يلتقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض وعددا من كبار المسؤولين وأعضاء بالكونغرس.

وتحمل زيارة الأمير الذي تواجه بلاده حصارا من دول مجاورة منذ منتصف 2017، أهمية لدى الدوحة، حيث ستتخللها اتفاقيات تعاون في مجالات منها الدفاع والطاقة والاستثمار والنقل الجوي.

وأعلن البيت الأبيض، مطلع يونيو/ حزيران الماضي، أن ترامب سيعقد لقاء مع أمير قطر، في 9 يوليو/ تموز، يتناول خلاله "التطورات الإقليمية، والتعاون الأمني الثنائي، وقضايا مكافحة الإرهاب".

ويتمركز نحو 13 ألف عسكري أمريكي، غالبيتهم من سلاح الجو، في قاعدة "العديد" الجوية، على بعد 30 كلم جنوب غرب العاصمة القطرية الدوحة.

وأطلقت الدوحة وواشنطن "الحوار الإستراتيجي القطري الأمريكي" الذي عقدت النسخة الأولى منه في يناير/ كانون الثاني 2018، بواشنطن؛ والثانية بالدوحة يناير/ كانون الثاني 2019.

يأتي التعاون بين الطرفين، في ظل استمرار الأزمة الخليجية التي اندلعت عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو/ حزيران 2017، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.