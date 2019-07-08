التحالف السعودي-الإماراتي يعلن إحباط "عملية حوثية" في البحر الأحمر

قال التحالف السعودي-الإماراتي في اليمن، الاثنين، إنه أحبط "استهدافا حوثيا" لسفينة تجارية جنوبي البحر الأحمر، قبل مهاجمتها بقارب مسير مفخخ.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن المتحدث باسم التحالف في اليمن العقيد تركي المالكي أن "القوات البحرية للتحالف تمكنت صباح اليوم من إحباط محاولة إرهابية من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر"، دون اعلان الجهة التي تتبع لها السفينة.

وأشار إلى أن الاستهداف المحتمل كان "بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات من نوع blue fish".

وأضاف المالكي أن "قوات التحالف رصدت القارب المسير أثناء تحركه وتم اعتراضه وتدميره".

وشدد المالكي على أن "تهديد الملاحة والتجارة الدولية من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران يعد عملا إرهابيا خطيرا".

وحتى الساعة 15.05 تغ، لم تعقب جماعة الحوثي على ما أعلنه التحالف، كما أنه عادة ما تنفي إيران استهدافها أي سفن أو المساس بالملاحة الدولية، كما نفت سابقا صحة اتهامات أمريكية ومن السعودية والإمارات باستهداف سفن بالخليج العربي.

وكثفت جماعة الحوثي في الفترة الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية أبرزها مطارات المدن السعودية المحاذية لليمن.‎

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.