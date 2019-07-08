"الجيش السوري الحر" ينتج أول مركبة مدرعة متطورة تحمل اسم "الفهد"

تمكن خبراء في الجيش السوري الحر من صناعة أول مركبة مدرعة ناقلة للجند، في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون.

وبحسب ما أوردت وكالة الأناضول، نقلاً عن مصادر في فرقة "الحمزة" التابعة للجيش الحر، تأتي صناعة المركبة المدرعة ثمرة للجهود التي بُذلت في مجال الصناعات الدفاعية التي بدأها الجيش السوري الحر، بعد عملية درع الفرات في 2017.

واستهل الجيش السوري الحر مخططه في الصناعات الدفاعية، بإنشاء معمل للصناعات الدفاعية، لتلبية احتياجاته العسكرية الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

ونجح الخبراء السوريون في إنتاج أول مركبة مدرعة ناقلة للجنود أطلقوا عليها اسم "الفهد"، متخذين المدرعات التركية نموذجاً لهم.

وتتميز "الفهد" بمحرك دفع رباعي (4×4)، وتصل سرعتها لـ 80 كيلو متر بالساعة في الأراضي المنبسطة، وإلى 30 كيلو متر في الأراضي الوعرة، ويبلغ طولها 6 أمتار وعرضها 1.75 متر وبارتفاع 3 أمتار.

وزوّدت المركبة بنظام تكييف صيفي وشتوي، وباب خلفي هيدروليك، وسبع فتحات جانبية لإطلاق النار، وزجاج مقاوم للرصاص، وحماية ضد الألغام الخفيفة والثقيلة. إلى جانب شبك مصنوع من الفولاذ لمقاومة قذائف الأر بي جي.

وتبلغ سعتها 10 جنود، بينهم طاقم مؤلف من 5 أشخاص، قائد المركبة وسائق ورامي ومذخّر ومسؤول طبي.

وزودت المركبة برشاش آلي بتحكم أوتوماتيكي وبمدار 360 درجة، وبشاشة مرتبطة بكاميرات رؤية ليلية عالية الدقة، إلى جانب نظام اتصال متطور من أجل التواصل مع بقية الوحدات في ساحة المعركة.

وكان الجيشان التركي والسوري الحر، تمكنا خلال عملية "درع الفرات" من تطهير مناطق واسعة من الريف الشمالي لمحافظة حلب، من "داعش" في الفترة بين أغسطس/ آب 2016، ومارس/ آذار 2017.



كما نفذ الجيش التركي في 24 مارس 2018، بالتنسيق مع الجيش الحر، عملية "غصن الزيتون"، وحرر منطقة عفرين بالكامل من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، بعد 64 يوما من انطلاقها.