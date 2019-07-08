الرئيس أردوغان يلتقي رئيس المجلس الرئاسي البوسني

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، رئيس المجلس الرئاسي البوسني، ميلوراد دوديك، و عضوي المجلس شفيق جعفروفيتش وزليكو كوموسيتش.

وأفادت مصادر تركية أن اللقاء جرى في المبنى الرئاسي البوسني بالعاصمة سراييفو، واستمر لنحو ساعة.

ومن الجانب التركي، حضر اللقاء وزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع خلوصي أقار، والزراعة والغابات بكر باك دميرلي، والمواصلات والبنية التحتية جاهد طوران.

وفي وقت سابق الاثنين، وصل أردوغان العاصمة البوسنية سراييفو، في زيارة رسمية يشارك خلالها في قمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا".

والأحد، لفت رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في تغريدة عبر "تويتر"، إلى أن تركيا تسهم بشكل فاعل في "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا" منذ تأسيسها، انطلاقا من إيلائها الأهمية للسلام والاستقرار والرخاء في البلقان.

وأوضح أن هذه المنصة "تشكل منتدى التعاون الإقليمي الوحيد الذي يضم كافة دول المنطقة"، مشيرا أن اجتماع القمة سيتمحور حول سبل تعزيز التعاون في البلقان، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والنقل والبنية التحتية والاستثمار.