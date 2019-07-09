الحوثيون يدّعون امتلاكهم مخزونا من الصواريخ الباليستية يكفي لسنوات

قال المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، يحيى سريع، الثلاثاء، إنهم يمتلكون مخزونًا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة "يكفي لسنوات".

وشن الحوثيون، خلال الأسابيع الماضية، هجمات استهدفت مطارات ومنشآت سعودية، باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ قصيرة المدى.

وأضاف "سريع"، في مؤتمر صحفي، "نمتلك مخزونًا استراتيجيًا من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة بمختلف أنواعها"، بحسب قناة "المسيرة"، التابعة للحوثيين.

وتابع أن ذلك المخزون "يكفي للاستمرار في الصمود لسنوات".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفًا عسكريًا عربيًا يضم الإمارات ودولًا أخرى، وينفذ عمليات في اليمن، دعمًا للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.

ومضى المتحدث قائلًا إن "منظومة قدس الصاروخية الجديدة هي عبارة عن صواريخ مجنحة كروز من صناعة يمنية، وهناك عدة أجيال منها، وتخضع لعملية تطوير".

وأضاف أن قواته "تمتلك منظومات صاروخية أخرى لم تُكشف حتى اللحظة، وتمت تجربتها في الميدان بنجاح".

وتابع أن من ضمن الطائرات المسيرة "الطائرة صماد 3 هجومية بمدى يصل من 1500 إلى 1700كم".

وأضاف أنه "تم تجريبها بعدة عمليات ناجحة استهدفت مطارات سعودية وإماراتية"، دون تفاصيل عن هذا الأمر.

ويشهد اليمن حربًا، دخلت عامها الخامس، بين القوات الموالية للحكومة وقوات الحوثيين، المسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وتبذل الأمم المتحدة جهودًا متعثرة لإنهاء الحرب، التي جعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.