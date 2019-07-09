السفير التركي بطرابلس الليبية يبحث تعزيز التعاون مع وزير العمل بحكومة الوفاق

بحث وزير العمل بحكومة الوفاق الوطني الليبية المهدي ورضمي، مع السفير التركي لدى طرابلس سرهاد اكسن، سبل تطوير آفاق التعاون في عدة مجالات.

وبحث اللقاء الذي عقد بمقر وزارة العمل بالعاصمة طرابلس، أواصر التعاون المشترك بين البلدين والموقف التركي الداعم لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، بحسب بيان لإدارة الإعلام التابعة للأخيرة.

ووفق البيان، تناولت المباحثات تطوير التعاون في مجالات التدريب والأرشفة الالكترونية وتفعيل عدد من المشاريع الصغرى والمتوسطة والاستفادة من الخبرات التركية في مجالات الإدارة الهندسية، والبناء، والتشييد، والصناعات الكهربائية، والتقنية، وصيانة الأجهزة الإلكترونية، وتطوير البنية التحتية.

ورحب الوزير الليبي بسفير أنقرة، شاكراً دولة تركيا شعباً وحكومة على "رفضهم القاطع للعدوان" على مدينة طرابلس، مثمنا وجود الطاقم الدبلوماسي التركي رغم الظروف الصعبة.

وفي 4 أبريل/نيسان الماضي، بدأت المليشيات التابعة لخليفة حفتر، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.

من جانبه، لفت السفير التركي إلى أن بلاده لن تتوانى عن دعم الشعب الليبي الشقيق.

وخلال اللقاء، جرى التأكيد، وفق البيان، على عودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة والمتعاقد عليها مع الجهات المختصة في ليبيا، بالإضافة إلى ملف العمالة التركية في الشركات المشتركة بين البلدين، وسبل تسوية مستحقاتها.