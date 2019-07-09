المعارضة السورية تتقدم في "جبل التركمان" خلال هجوم متواصل على مواقع النظام

شنت فصائل المعارضة السورية المسلحة والمجموعات المناهضة للنظام، هجوماً على مواقع النظام في جبل التركمان بريف اللاذقية، الواقع ضمن منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

ويأتي الهجوم المذكور رداً على محاولات النظام خلال الأشهر الماضية، التقدم في منطقة خفض التصعيد واستهدافها أحيائها السكنية بالقصف.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأناضول، أن عددا كبيرا من جنود النظام سقطوا قتلى في الهجوم المتواصل لحد الآن، مؤكدين سيطرة فصاءل المعارضة على جبل برج الزاهية ( قزل داغ)، و15 تلة صغيرة أخرى، كما دمرت دبابتين للنظام.

وذكرت المصادر أن قوات النظام نفذت قصفاً مدفعياً مكثفاً على منطقة جبل التركمان بعد الهجوم.

وكانت قوات النظام وبدعم روسي سيطرت على نحو 85% من جبل التركمان عام 2015 ، ما تسبب بتهجير جميع من تبقى من سكانها ويبلغ عددهم 20 الف من التركمان والعرب إلى تركيا.