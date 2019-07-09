صحيفة: الإمارات تعمل على دعم حفتر بمسلحين من السودان ودول أفريقية

قالت صحيفة "العربي الجديد" اللندنية إن مسؤولين في الإمارات أبرموا، خلال الفترة الأخيرة، اتفاقات لتزويد قوات الضابط المتقاعد، خليفة حفتر، بمسلحين من السودان ودول إفريقية مجاورة، وذلك بتمويل من أبوظبي والرياض.

فيما لم يتسن على الفور الحصول على رد بشأن ما أوردته الصحيفة من جانب الإمارات والسعودية وقوات حفتر والمجلس العسكري الحاكم في السودان.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر ليبية ومصرية قالت إنها "معنية بالملف الليبي" دون الكشف عن هويتها، إنه في إطار التحضير لـما وصفته بـ"عملية الحسم في طرابلس" من قبل قوات حفتر، تجرى حاليا عمليات حشد كبيرة عبر الحدود المصرية الغربية، والحدود الجنوبية لليبيا، بتمويل إماراتي سعودي وصفته المصادر بـ"غير المسبوق".

وقال مصدر مصري "وثيق الصلة بدوائر صناعة القرار"، حسب الصحيفة ذاتها، إن الأيام الأخيرة شهدت اتفاقات واسعة مع مليشيات ومسلحين أفارقة من دول محيطة بالسودان، للمشاركة في عملية اقتحام طرابلس مقابل أموال.

وقال المصدر إن الاتفاقات جرت مع عناصر مسلحة من تشاد، في محاولة "لتحجيم" الموقف التركي المساند لحكومة حكومة "الوفاق الوطني" في ليبيا، المعترف بها دوليا.

وتتعاون العديد من الدول، بما فيها تركيا، مع حكومة الوفاق الوطني في إطار مساعي إعادة الاستقرار للبلاد، وإنهاء النزاع في البلاد سلميا.

وكشف المصدر المصري ذاته أنه -في نفس الإطار- أبرم قادة الإمارات، اتفاقا مع نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، لتزويد قوات حفتر بمقاتلين من المليشيات المسلحة في السودان.

وفي السياق، قال مصدر ليبي من معسكر شرق ليبيا التابع لحفتر للصحيفة، إن "هناك خط إمداد فتحه حلفاؤنا في مصر والإمارات عبر الحدود المصرية، لدعمنا في المعركة المقبلة".

وأضاف المصدر أن الفترة الأخيرة التي أعقبت التراجع عن مدينة غريان، شهدت اتفاقات جديدة مع الحلفاء العرب، وفقاً لكلامه، "شملت دخول القوات الجوية الإماراتية المعركة".