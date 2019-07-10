نظام الأسد يقتل 9 أشخاص في قصف على مشفى ومدرسة في مناطق خفض التصعيد

استهدفت قوات النظام السوري والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران، منذ صباح اليوم، بالقصف الجوي والمدفعي أحياءً سكنية في مدن جسر الشغور وسراقب وأريحا، وقرى بابولين وبسيدا ومرديخ، في شمال سوريا.

وقد أسفر القصف عن مقتل 9 مدنيين بينهم 3 أطفال، وفق ما أفادت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء).

وفيما تواصل طواقم الدفاع المدني عمليات الإنقاذ، من المرجح أن يرتفع عدد القتلى في ظل استمرار استهداف المنطقة.

وأكدت مصادر محلية أن القصف استهدف مستشفى في مدينة جسر الشغور ومدرسة في مدينة أريحا، دون ورود أنباء عن وقوع قتلى وجرحى فيهما.

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ويشن النظام السوري وحلفاؤه، منذ 25 أبريل/نيسان الماضي، حملة قصف ضارية على منطقة "خفض التصعيد"، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة.

وأعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران)، منتصف سبتمبر/أيلول 2017، التوصل إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد في محافظة إدلب ومحيطها.

ويقطن المنطقة حاليًا نحو أربعة ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجّرهم النظام قسرًا من مدنهم وبلداتهم في أرجاء سوريا، على مدار السنوات الماضية.

وذكرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بتقرير أصدرته في يونيو/ حزيران الماضي، مقتل 487 مدنيًا وجرح ألف و495 في قصف النظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد بين 26 أبريل و23 يونيو الماضيين.