مقتل 8 مدنيين وإصابة 35 آخرين في تفجير صهريج وقود مفخخ وسط عفرين

قتل 8 مدنيين على الأقل وجرح 35 آخرين في انفجار صهريج وقود مفخخ في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة الجيش الحر شمالي سوريا.

ووقع الانفجار في منطقة "طرندة" جنوبي المدينة، وتسبب كذلك بحريق كبير جراء احتراق المازوت في الصهريج.

وأسفر الانفجار عن مقتل 8 مدنيين على الأقل، وجرح 35 آخرين، كما تسبب بأضرار مادية جسيمة في المنطقة، بحسب مصدر أمني.

ورجحت قوى الأمن في المنطقة مسؤولية تنظيم "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابي عن التفجير حيث سبق وارتكب أعمالا مشابهة.

وازدادت التفجيرات الإرهابية في منطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" تزامنا مع تصريحات قيادات "ي ب ك/بي كا كا" بشأن احتلال منطقة عفرين مجددًا.

وتمكنت القوات المسلحة التركية و"الجيش السوري الحر" من تحرير مدينة عفرين من قبضة "ي ب ك" الإرهابية في آذار/ مارس من العام الماضي في إطار عملية "غصن الزيتون"، إلا أن عناصر التنظيم المتمركزين في مدينة تل رفعت جنوب عفرين ينفذون عمليات إرهابية ضد المدنيين بين الحين والآخر.