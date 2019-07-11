برزاني في باريس لتعزيز التعاون الثنائي

التقى رئيس إقليم شمال العراق نيجيرفان برزاني، الأربعاء، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه في باريس التي وصلها الاثنين في زيارة رسمية.

وقال برزاني إن فرنسا كانت داعمة لنا خلال الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف أن الرئيس ماكرون كان له "دور كبير في حماية الإقليم، ونأمل تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين".

وتابع: "مناقشة العلاقات بين بغداد وأربيل كانت محورا خلال الاجتماع".

وبيّن برزاني، أن لفرنسا دور فاعل في تحسين علاقات الجانبين.

وأوضح "عقدنا اجتماعا جيدا مع الرئيس الفرنسي، فبعد أحداث إجراء الاستفتاء، كان لباريس دور كبير في انفتاح الإقليم على العالم، ولا تزال تقدم كافة أنواع الدعم لنا".

وأشار برزاني، إلى أنه وجه دعوة إلى ماكرون، وستكون له زيارة إلى إقليم شمال العراق في إطار زيارته العراق.

وأردف: "أقدر بشدة دعم فرنسا المستمر للإقليم خلال الأوقات الصعبة، وتطوير العلاقات مع فرنسا أولويتي".