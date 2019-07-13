تأجيل اجتماعات المجلس العسكري السوداني وقوى "التغيير" إلى الأحد

أعلن الوسيط الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات، السبت، تأجيل اجتماعات المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير" إلى الأحد.

وفي مؤتمر صحفي مقتضب، قال لودل لبات، إن "المجلس العسكري قبل طلب قوى التغيير بتأجيل اجتماعات اليوم للمزيد من التشاور"، دون تفاصيل أو تقديم إجابات على أسئلة الصحفيين.

وفي وقت سابق السبت، نفى "العسكري"، صحة أنباء تأجيل اجتماع مرتقب السبت مع قوى "الحرية والتغيير" قائدة الحراك الشعبي.

وأوضح أن الاجتماع سيناقش الوثيقة الدستورية وفقا لما حددته الوساطة الإفريقية الإثيوبية، دون الإشارة إلى ما إذا كان سيشهد الاجتماع توقيعا على "اتفاق الخرطوم".

ودعا المجلس أجهزة الإعلام المحلية والعالمية، لحضور الاجتماع.