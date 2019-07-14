بسبب تفرد أمينه العام بالقرار.. استقالات جماعية من حزب "بيارق الخير" في العراق

أعلن 13 عضوا في الأمانة العامة لحزب بيارق الخير، الذي يتزعمه وزير الدفاع العراقي السابق خالد العبيدي، الأحد، استقالتهم من الحزب على خلفية ما وصفوه بـ"تفرد" الأمين العام للحزب بالقرارات.

ووفقا لبيان صادر عن الحزب، تلي خلال مؤتمر صحفي، فإن "13 عضوا أعلنوا استقالتهم بمن فيهم رئيس الحزب خالد العبيدي بعد توصلنا لقناعة تامة من خلال التجربة بأن المكلف بالأمانة العامة محمد الخالدي فقد بوصلة العمل الوطني".

وأوضح البيان أن "الخالدي استغل المنصب بشكل مخالف لما تم الاتفاق عليه، وتفرد باتخاذ القرارات المهمة ودخوله في مشاورات سياسية مع كتل أخرى دون الرجوع إلى الأمانة العامة للحزب".

ودعا البيان مفوضية الانتخابات إلى النظر بشرعية استمرار حزب بيارق الخير في العمل بعد استقالة 13 عضوا من أصل 19 عضوا هم أعضاء الأمانة العامة للحزب.

ويمتلك حزب بيارق الخير مقعدين في البرلمان العراقي من أصل 329 مقعدًا.

وحصلت الكتل السياسية السُنية إجمالاً 71 مقعدا في البرلمان العراقي من أصل 329 مقعدًا، توزعت على كتل النصر، الوطنية، القرار، تحالف بغداد، نينوى هويتنا، ائتلاف الجماهير، صلاح الدين هويتنا، ديالى التحدي، بيارق الخير، تمدن، عابرون.