السنيورة وسلام وميقاتي في زيارة رسمية للعاهل السعودي

توجه وفد يضم رؤساء الحكومات السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي إلى المملكة السعودية اليوم الاثنين، للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام في جدة.

وعن الزيارة، قال الرئيس فؤاد السنيورة: "لدينا علاقات أخوية ممتازة وصادقة مع السعودية، وهذه الزيارة تأتي للتعبير عن أهمية هذه العلاقة".

وقال: "نشدد على أهمية إعادة الاعتبار لاتفاق الطائف والدستور وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها".

وأضاف أن: "الحريري حملنا رسالة تعزيز العلاقة بين لبنان والسعودية، فهي علاقة تعبر عن احترام واستقلال وسيادة لبنان".

وأكد أن "على لبنان ان يواجه التحديات بموقف موحد، والأهم هو النأي بالنفس قولا وعملا".

من جهته، اعتبر الرئيس سلام أن "الزيارة مهمة وطبيعية، وعلاقتنا مع السعودية وثيقة وتاريخية ومستمرة ونتوقع المزيد من التواصل خصوصا في ظل الظروف الصعبة".

وقال: "منذ فترة نشهد خطوات كبيرة من السعودية تجاه لبنان، والحكومة هي من ترعى الاتفاقات".

واجتمع الرؤساء الثلاثة مع الحريري قبل سفرهم. ومعلوم أنهم يعقدون اجتماعات دورية لدعم الرئيس الحريري.

واتفاق الطائف، هو اتفاق تم التوصل إليه بوساطة المملكة العربية السعودية في 30 سبتمبر 1989 في مدينة الطائف.

وأنهى الاتفاق الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت قرابة 15 عاما، وحضره 62 نائباً لبنانياً من أصل 73.