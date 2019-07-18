الأرجنتين تجمد أصول "حزب الله" اللبناني وأنباء عن إدراجه على لائحة الإرهاب

أعلنت السلطات الأرجنتينية، الخميس، تجميد أصول "حزب الله" اللبناني في البلاد، ما يعني معاملته كـ"منظمة إرهابية" في البلاد بحسب وسائل إعلام محلية.

وقالت وحدة المعلومات المالية بالأرجنتين، في بيان، إنها "أمرت بتجميد أصول حزب الله الإرهابي، وكيانات محددة من الجناح العسكري الذي يشكل التنظيم وقادته"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء المحلية الرسمية.

وأضاف البيان أن الوحدة "طلبت تسجيل الأصول المجمدة في السجل العام للأشخاص والكيانات المرتبطين بأعمال الإرهاب وتمويلها".

ولفت البيان أن "تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية من قبل العديد من الدول هو دليل واضح على أن الحزب مسؤول عن ارتكاب العديد من الأعمال الإرهابية في العالم".

وتابع أن حزب الله "له سوابق قضائية" في مختلف الدول، بما فيها الارجنتين، "وفي هذا بيان كيف ان حزب الله خطط وسهل ونفذ أعمالًا إرهابية على مدار تاريخه"، وفق المصدر ذاته.

وفيما لم يذكر البيان أنه تم اعتبار "حزب الله" منظمة إرهابية نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدر بالحكومة الأرجنتينية قوله إن تجميد أصول الحزب يدرجه تلقائيًا في قائمة الإرهاب.

وتبنى الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، أمس الأربعاء، قرارًا يسمح بتصنيف حزب الله في قائمة "التنظيمات الإرهابية"، وهو الأول من نوعه في منطقة أمريكا الجنوبية.

ويشار أن هذا اعلان تجميد اصول حزب الله جاء قبل يوم من زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو إلى الأرجنتين.