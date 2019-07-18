السعودية: حان الوقت لإنهاء حرب اليمن ومستعدون للتعامل الدبلوماسي مع إيران

قال المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، الخميس، إن بلاده لا تريد حربا مع إيران، وإن الوقت حان لأن تضع الحرب في اليمن أوزارها، وإنهاء حقبة الحوثيين.

وأفاد المعلمي، في تصريحات له بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بأن "السعودية لا تريد حربا مع إيران سواء في اليمن أو في أي مكان آخر".

وكشف السفير السعودي، أن "هناك اتصالات جرت مع طهران من خلال مؤتمر القمة الإسلامية الذي عقد في مكة المكرمة"، مطلع يونيو/ حزيران الماضي، دون مزيد من التوضيح.

وقال المعلمي، للصحفيين، إن بلاده على استعداد للدبلوماسية في التعامل مع إيران، مستدركا بالقول "لكن ذلك يحتاج إلى أرضية مشتركة".

وفيما يتعلق بملف الأزمة اليمنية، أعلن السفير السعودي، أن "الوقت حان لكي تضع الحرب في اليمن أوزارها وأن تنهي حقبة الحوثيين".

ودافع المعلمي بشدة عن موقف بلاده إزاء الانتقادات التي وجهها في وقت سابق الخميس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مارك لوكوك، بشأن تأخرها في الوفاء بمساعدات مالية لليمن.

وقال لوكوك، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إن "جيران اليمن في التحالف (في إشارة إلى السعودية والإمارات)، لم يدفعوا حتى الآن سوى نسبة متواضعة مما وعدوا به من مساعدات مالية لليمن قطعوها على أنفسهم في جنيف في فبراير/شباط الماضي".

ورد المعلمي، قائلا إن "السعودية قدمت هذا العام أكثر من 400 مليون دولار لتكون أكبر دولة مانحة لليمن".