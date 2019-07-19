"الوفاق" الليبية تعلن صد هجوم جديد لقوات حفتر على جنوبي طرابلس

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية، الجمعة، أنها صدت هجوما شنته مليشسات خليفة حفتر، على معسكر اليرموك، جنوبي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك وفق ما صرح به للأناضول، مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها حكومة "الوفاق"، المعترف بها دوليا، لصد هجوم حفتر على العاصمة.

وقال المجعي، إن قواتهم "صدت الهجوم الذي نفذته قوات حفتر في محاولة منها للسيطرة على معسكر اليرموك".

وأضاف أن الهجوم "وقع في الأحياء الخلفية للمعسكر، وتم التعامل معه من قبل قواتنا المتمركزة هناك".

ولفت المجعي إلى أن الطيران الحربي التابع للوفاق، شن الجمعة، غارتين استهدفت إحداهما تمركزات لمليشيات حفتر خلف معسكر اليرموك، والأخرى بمحور وادي الربيع، جنوبي طرابلس.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن المركز الإعلامي لما يسمى غرفة "عمليات الكرامة"، التابعة لحفتر، سيطرتها على معسكر اليرموك، أكبر المعسكرات جنوبي العاصمة، قبل إعلان قوات "الوفاق" صدها للهجوم.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس؛ ما أسقط أكثر من ألف قتيل وأزيد من 5 آلاف و500 جريح، بحسب منظمة الصحة العالمية، دون أن تحقق تقدما كبيرا.