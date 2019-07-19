بمشاركة العراق ولبنان للمرة الأولى.. أستانا-13 تنطلق يومي 1و2 أغسطس

أعلنت خارجية كازاخستان اليوم الجمعة على موقعها الرسمي أن الجولة الـ13 من محادثات "أستانا" حول سوريا ستعقد في العاصمة الكازاخية، نور سلطان يومي 1 و2 آب/أغسطس المقبل.

وجاء في بيان الخارجية: "وستشارك في الاجتماع الدول الضامنة وهي إيران وروسيا وتركيا، إضافة إلى الحكومة السورية والمعارضة السورية المسلحة".



وتابع: "وسيساعد في تسيير المحادثات بصفة مراقبين ممثلون رفيعون عن الأمم المتحدة والأردن، إضافة إلى لبنان والعراق، اللذين يشاركان في عملية أستانا لأول مرة".



وأوضح البيان أن الجولة المقبلة ستركز على بحث مستجدات الوضع في سوريا، خاصة في إدلب وشمال شرقي البلاد، والإجراءات اللاحقة لتعزيز الثقة بين الأطراف المتنازعة وتحريك العملية السياسية، بما فيها قضايا تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية".



ومن المتوقع أن يشهد الأول من آب/ أغسطس سلسلة مشاورات تمهيدية ثنائية ومتعددة الأطراف، بما في ذلك بمشاركة ممثلي النظام السوري والمعارضة. أما يوم الثاني من الاجتماع، فستعقد الجلسة العامة.