البنتاغون: لوكهيد مارتن تفوز بعقد لبيع صواريخ ثاد للسعوية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة، أن شركة لوكهيد مارتن، فازت بعقد قيمته 1.48 مليار دولار لبيع منظومة دفاع صاروخي للسعودية.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن الوزارة أن العقد الجديد يتعلق بمنظومة الدفاع الصاروخية (ثاد).

وأوضحت أنه بهذا العقد الجديد ترتفع القيمة الإجمالية لصفقات "ثاد" مع السعودية إلى 5.36 مليار دولار.

يشار إلى أن لوكهيد مارتن هي أكبر شركة لإنتاج الأسلحة في الولايات المتحدة وتنتج منظومة ثاد الصاروخية القادرة على اعتراض الصواريخ البالستية قصيرة ومتوسطة المدى.

وكانت السعودية وافقت، مساء الجمعة، على استقبال قوات أمريكية للدفاع عن أمن واستقرار المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع قوله إن العاهل السعودي "الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر موافقة على استقبال المملكة لقوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها".

وأوضح أن هذا القرار يأتي "انطلاقاً من التعاون المشترك بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها"، حسب المصدر ذاته.

ووفقا لتقرير نشرته مجلة نيوزويك الأمريكية، في نوفمبر/تشرين ثان 2017، فإن عدد الجنود الأمريكيين والمدنيين العاملين لمصلحة الدفاع الأمريكية في السعودية وصل 850.

وتضم الكويت أكبر عدد من الجنود الأمريكيين في الخليج، بينما تضم قطر أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الخارج وهي قاعدة العديد، فيما يتمركز الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.