إيران تفرج عن ناقلة نفط جزائرية بعد اعتراضها بمضيق هرمز واحتجازها لساعات

أفرجت السلطات الإيرانية، السبت، عن ناقلة نفط جزائرية بمضيق هرمز بعد احتجازها ليلة الجمعة لبضع ساعات.

جاء ذلك وفق ما أفاد به للأناضول، مصدر من شركة "أس.بي.سي" فرع سوناطراك الحكومية الجزائرية المالكة للناقلة النفطية.

ووفق المصدر فإن الناقلة تم توقيفها لنحو ساعتين من طرف السلطات الإيرانية وبعد الاتصالات التي تمت مع طهران تم الإفراج عنها في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وأشار أن "الناقلة النفطية أكملت طريقها نحو رأس تنورة (مصفاة رأس تنورة الواقعة في السعودية)".

وكانت شركة "سوناطراك" أعلنت في وقت سابق السبت عن اعتراض إيران إحدى ناقلاتها خلال عبورها مضيق هرمز مساء الجمعة، نحو ميناء سعودي، وإجبارها على الإبحار نحو المياه الإقليمية للسواحل الإيرانية.

وأشارت إلى أنه "على إثر ذلك، تم على الفور إنشاء خلية متابعة بين وزارتي الطاقة والشؤون الخارجية، إلى أن تتم معالجة هذه القضية".

وذكرت الشركة أن الحادث لم يخلف أي خسائر بشرية أو مادية.