"إير فرانس" تعلن استمرار رحلاتها إلى مصر

قالت شركة إير فرانس، الأحد، إن رحلاتها إلى مصر ستبقى مستمرة دون تغيير، بعد تعليق كل من الخطوط البريطانية ولوفتهانزا الألمانية رحلاتهما إلى القاهرة.

وذكرت الشركة في بيان مكتوب اليوم، أن تنسيقا بين القاهرة وباريس، أفضى إلى استمرار رحلات الناقلة الفرنسية دون تغيير.

ومساء السبت، أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا"، تعليق رحلاتها الجوية إلى القاهرة "كإجراء احترازي".

يأتي هذا الإعلان بعد إجراء مماثل للخطوط الجوية البريطانية التي علقت رحلاتها إلى مصر لمدة 7 أيام وذلك لنفس السبب.

وفي وقت سابق، السبت، حذرت الخارجية البريطانية، في بيان، رعاياها المسافرين إلى مصر والموجودين فيها من "هجمات إرهابية محتملة".

وقال البيان: "من المرجح جدا أن ينفذ إرهابيون هجمات في مصر.. وعلى الرغم من أن الهجمات غالبا ما تحصل في محافظة شمال سيناء، فإنه ما يزال هناك خطر ماثل بوقوع هجمات إرهابية في عموم البلاد".