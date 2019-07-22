القيادة الفلسطينية تقرر وضع آليات لإلغاء كل الاتفاقيات مع إسرائيل

قررت القيادة الفلسطينية، الاثنين، وضع آليات لإلغاء كل الاتفاقيات مع إسرائيل، ردا على هدم المساكن في القدس.

وقال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة عقب اجتماع طارئ للجنة، إن القيادة الفلسطينية قررت وضع آليات لإلغاء كل الاتفاقيات مع إسرائيل.

وندد عريقات بهدم إسرائيل للمساكن الفلسطينية في القدس.

وقال: "الحكومة قررت وبتعليمات من الرئيس محمود عباس وضع كل ما يلزم لجبر الضرر عن العائلات المتضررة في القدس، من إسكان وتعويض كامل".

وطالب عريقات المحكمة الجنائية الدولية بفتح "تحقيق فوري في جرائم الاحتلال الإسرائيلي".

ومنذ ساعات الفجر شرعت جرافات إسرائيلية، بهدم عدة مباني في وقت واحد، في وادي الحمص، بحي صور باهر، جنوبي مدينة القدس، بعد إخلاء سكانها منها.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الأحد، التماسا قدمه السكان لإلزام السلطات الإسرائيلية بوقف هدم منازلهم مؤقتا.