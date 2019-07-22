للمرة الأولى.. صحفيون سعوديون وعراقيون في زيارة رسمية لإسرائيل

تستضيف إسرائيل هذا الأسبوع ستة صحافيين عرب بينهم ولأول مرة صحافيون من العراق والسعودية، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية أمس.

وتأتي هذه الزيارة فيما تسعى الدولة العبرية إلى تحسين علاقاتها مع دول الخليج التي لا تقيم معها علاقات دبلوماسية رسمية.

وقاومت هذه الدول عرض إسرائيل الاعتراف بها رسميا بسبب احتلالها المستمر للأراضي الفلسطينية، إلا أن العلاقات بين الطرفين تحسنت مؤخرا بسبب مخاوفهما المشتركة بشأن ايران.

وسيزور الصحافيون نصب المحرقة النازية "ياد فاشيم" في القدس، ومبنى البرلمان والمواقع المقدسة وغيرها، بحسب بيان الخارجية.

وقالت إن الهدف هو "تعريف الصحافيين الذين يأتي بعضهم من دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بالمواقف الإسرائيلية بشأن قضايا دبلوماسية وجيوسياسية".

وأضافت الوزارة أن الأردن سيشارك في الزيارة.

والأردن ومصر هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان تعترفان بإسرائيل. وفي مؤشر آخر الى تحسن العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج، شارك صحافيون اسرائيليون في المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته الولايات المتحدة كجزء من خطة السلام المقبلة بين اسرائيل والفلسطينيين في مملكة البحرين أواخر حزيران/يونيو.