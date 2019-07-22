مقاتلات روسية تقتل 23 مدنياً في قصف على سوق شعبي بمعرة النعمان في إدلب

قتل 23 مدنيا على الأقل، بينهم متطوع في الدفاع المدني، الاثنين، جراء قصف جوي نفذته مقاتلات روسية على سوق شعبية في مدينة معرة النعمان الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وأفاد مراسل الأناضول بأن مقاتلات روسية وأخرى تابعة للنظام السوري واصلت اليوم قصف منطقة خفض التصعيد واستهدفت مدينة معرة النعمان وبلدة "بداما" وقريتي "تل منس" و"الكبينة" في ريف إدلب.

وقال مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، مصطفى حاج يوسف، إن 23 مدنيا على الأقل، بينهم متطوع في الدفاع المدني، قتلوا وجرح العشرات في قصف جوي استهدف صباح اليوم سوقا شعبية في مدينة معرة النعمان.

وأوضح حاج يوسف أنه مع تواصل عمليات البحث والإنقاذ في السوق المستهدفة فإن عدد القتلى مرشح للزيادة.

والأحد، قُتل 18 مدنياً في قصف جوي روسي على عدد من الأهداف المدنية في منطقة خفض التصعيد، ليبلغ عدد القتلى خلال الـ24 ساعة الماضية 34.</p>