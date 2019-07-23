خفر السواحل التركي ينقذ 8 مهاجرين غرق قاربهم قرب بودروم

تمكنت فرق خفر السواحل في ولاية موغلا جنوب غربي تركيا، الثلاثاء، من إنقاذ 8 مهاجرين غير نظاميين غرق قاربهم أثناء محاولة للتسلل إلى اليونان.

وأفادت مصادر أمنية تركية، للأناضول، أن القارب كان يقل 9 مهاجرين، وغرق أمام سواحل قضاء "بودروم" في ولاية موغلا.

وأشارت المصادر إلى إنقاذ 8 منهم، وإطلاق عملية في المنطقة للبحث عن آخر مفقود، وذلك باستخدام 3 زوارق ومروحية.

وفي حين لم تقدم معلومات حول جنسية المهاجرين، أعلنت المصادر نقل المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى أحد المشافي لتلقي العلاج.

في سياق ذي صلة، أعلنت المصادر ذاتها ضبط 11 مهاجرا غير نظامي في نفس المنطقة، في وقت سابق، أثناء محاولتهم العبور إلى اليونان بطريقة غير قانونية.