الحوثيون يعلنون قصف قاعدة الملك خالد الجوية والسعودية تعلن التصدي لها

قال العميد يحيى المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله" (الحوثي)، إن "سلاح الجو المسير نفّذ عملية واسعة على قاعدة الملك خالد الجوية" في خميس مشيط (جنوب غرب) المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته، الأربعاء، وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي.

وأوضح البيان أن "العملية استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأماكن التجهيز"، مشيرا إلى أنها "أصابت أهدافها بدقة عالية" وفقا للبيان.

وقال سريع إن العملية تأتي ردا على "العدوان والغارات الجوية المتواصلة التي بلغت خلال الـ12 الساعة الماضية 21 غارة".

فيما أعلن التحالف السعودي الإماراتي، الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "الحوثي" باتجاه مدينة "خميس مشيط"، في منطقة عسير جنوب غربي السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، في بيان، إن قواته تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار مسيرة، أطلقها الحوثيون من محافظة صنعاء، في محاولة لاستهداف المناطق المدنية بمدينة خميس مشيط.

ونفى المالكي، صحة استهداف الحوثيين لمواقع حساسة في "قاعدة الملك خالد الجوية بالسعودية"، واصفا إياها بـ "الأكاذيب".

واعتبر أن "المحاولات العدائية للمليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان (المناطق) المدنية، المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، يثبت إجرام مليشيا الحوثي بارتقاء أعمالها العدائية إلى جرائم حرب".

والثلاثاء، أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير طائرات (لم يحدد عددها) مسيرة أطلقتها جماعة "الحوثي" باتجاه مدينة "خميس مشيط".

جاء ذلك عقب ساعات من إعلان الحوثيين شن هجوم واسع بالطائرات المسيرة على "قاعدة الملك خالد الجوية"، في المدينة ذاتها.

وفي الآونة الأخيرة، كثّف الحوثيون من هجماتهم الجوية على منشآت سعودية، باستخدام الطائرات المسيرة.