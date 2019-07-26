إيران تطلب من مجموعاتها المسلحة في سوريا الاستعداد لحرب مع أمريكا

طلب اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، المجموعات الإرهابية التابعة لإيران في سوريا، بالاستعداد لحرب محتملة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما نقلت وكالة الأناضول عن مصادر محلية.

وذكرت المصادر أن سليماني زار، الخميس، مدينة البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور جنوب شرقي سوريا، على الحدود مع العراق.

وأوضحت أن سليماني زار معسكرات المجموعات الإرهابية التابعة لإيران، وسط إجراءات أمنية مشددة، والتقى المستشارين العسكريين للحرس الثوري، وقيادات مختلف تلك المجموعات في المنطقة.

وأشارت إلى أن سليماني طلب التجهيز لحرب محتملة مع الولايات المتحدة، وأكد عدم وجود خلاف مع النظام السوري بخصوص مواجهتها.

ولفتت المصادر إلى أن سليماني زار كذلك محطة "T2" النفطية في بادية دير الزور الشرقية، الواقعة على خط النفط الواصل بين العراق وسوريا.

وتتزامن زيارة قائد فيلق القدس للمنطقة، مع استئناف الولايات المتحدة تدريب الجيش السوري الحر في قاعدة التنف جنوبي شرقي سوريا، المتاخمة لمحافظة دير الزور، وذلك بعد أن أوقفت دعمه منذ قرابة عام.