بموكب مهيب.. آلاف التونسيين يودعون رئيسهم الراحل قايد السبسي

تجمع آلاف التّونسيين اليوم السبت، لتوديع وإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السّبسي، الذي نقل بموكب مهيب إلى مقبرة الجلاز لموارته في الثرى.

ورفع التونسيون الذّين تجمعوا على جوانب الطرق القادمة من قصر الرّئاسة بقرطاج، والمؤدية إلى مقبرة الجلاز الأعلام التونسية ورددوا "الله أكبر" و"الله يرحمك يا باجي" .. .

يشار أن المسافة التي تفصل بين قصر قرطاج إلى مقبرة الجلاز تقدر ب25 كيلومترا .

وشهدت العاصمة التونسية، مراسم تأبين الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي، السبت، بنقل الجثمان من دار السلام، مقر الإقامة الرئاسية، إلى قصر قرطاج الرئاسي، قبيل مواراته في الثرى.

وحضر التأبين الرسمي، قادة من دول العالم والرئيس المؤقت محمد الناصر ورئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، وكبار مسؤولي الدولة، ورؤساء الأحزاب الوطنية.

ويتخذ الموكب مسارا عبر عدد من الطرقات التي تم إغلاقها بالمناسبة إذ مر عبر تقاطع جامع مالك بن أنس بقرطاج، ليدخل إلى وسط العاصمة ثم شارع محمد الخامس ثاني أكبر شارع بالعاصمة، مرورا بساحة 14 يناير حيث يوجد تمثال الرئيس الأسبق الراحل الحبيب بورقيبة ثم "شارع المنصف باي" وصولا إلى مقبرة الجلاز .

ومنتصف حزيران/يونيو 2016، دشن الرّئيس الرّاحل الباجي قايد السّبسي، النصب التذكاري للرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، الذّي عاد إلى قلب العاصمة تونس بعد نحو 28 سنة من نقله إلى منطقة حلق الوادي، الضاحية الشمالية للعاصمة، وبعد 16 عاما من وفاة بورقيبة، أول رئيس لتونس بعد الاستقلال.