تنصيب حازم تحسين أميراً جديداً للإيزيديين في العراق والعالم

شهد معبد لالش شمالي العراق، السبت، مراسم تنصيب حازم تحسين بك أميرًا جديدًا للإيزيديين في العراق والعالم.

ويوجد هذا المعبد قرب قضاء الشيخان، على بعد 60 كم شمال غرب مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، وهو مقدس للإيزيديين، حيث يمارسون فيه طقوسهم الدينية في أغلب أعيادهم.

وارتدى الأمير، خلال المراسم، زي الإمارة، وأدى اليمين الدينية، وعُمد بماء "كاني سبي" (النبع الأبيض) المقدس للإيزيديين.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنصيب أمير جديد للإيزيديين منذ 75 عامًا، بعد وفاة والده الأمير تحسين بك، بأحد مستشفيات ألمانيا، في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال حازم تحسين بك، خلال مؤتمر صحفي في المعبد: "تمكنا مع رجال الدين والمثقفين الإيزيديين من التوصل إلى اليوم الذي أخدم فيه الإيزيديين كأمير".

وصوت المجلس الروحاني الإيزيدي، في 24 يوليو/ تموز الجاري، لصالح اختيار حازم تحسين خلفًا لوالده.

وأضاف: "سنعمل مع أربيل وبغداد لإعادة إعمار قضاء سنجار (الذي دمره تنظيم داعش والحرب عليه)، وسنعزز علاقات الإيزيديين مع كافة مكونات العراق وإقليم شمال العراق".

والإيزيديون هم مجموعة دينية، يعيش أغلب أفرادها قرب الموصل ومنطقة جبال سنجار في العراق، فيما تعيش مجموعات أصغر في كل من: تركيا، وسوريا، وإيران، وجورجيا وأرمينيا.