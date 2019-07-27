ليبيا.. قوات "الوفاق" تعلن استعادة معسكر النقيلة بطرابلس

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، السبت، استعادتها كامل "معسكر النقلية" جنوبي طرابلس، بعد ساعات من سيطرة مليشيات خليفة حفتر، عليه.

وقال المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، مصطفى المجعي، إن القوات الحكومية "أحكمت سيطرتها على معسكر النقلية".

وأضاف المجعي، أن قواتهم استطاعت تكبيد خسائر كبيرة لقوات حفتر التي هاجمت المعسكر.

وأشار إلى أن عدد قتلى قوات حفتر التي تم احصاؤها داخل المعسكر بلغ عشرين جثة.

وفي وقت سابق السبت، قالت عملية بركان الغضب عبر فيسبوك إن القوات تعاملت مع مجموعة من عصابات حفتر في محيط معسكر النقلية، ودمّرت 5 آليات مسلحة بينها مدرعة إماراتية.

وصباح السبت، أعلنت مليشيات حفتر، سيطرتها على "معسكر النقلية"، على طريق المطار المؤدي إلى وسط العاصمة طرابلس، بعد هجوم عنيف شنته فجرا.

وقال المركز الإعلامي لـ "اللواء 73 مشاة" التابع لحفتر، في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك، إن "عملية السيطرة على المعسكر، تمت بعد التقدم نحوه من ثلاثة محاور بمشاركة عدد من الكتائب".

وفجر السبت، قصف طيران حربي تابع لحفتر، مقر الكلية الجوية بمصراتة، للمرة الأولى منذ بدء المعارك جنوبي العاصمة طرابلس.

وجاء استهداف مقر الكلية الجوية بمصراتة، بعد ساعات من استهداف قاعدة "الجفرة" الجوية من قبل الطيران الحربي التابع للوفاق.

وبعد مرور قرابة 4 أشهر من بداية هجومها على طرابلس، في 4 أبريل/ نيسان الماضي، لم تتمكن قوات حفتر من إحداث اختراق حقيقي نحو وسط طرابلس، فيما تعددت إخفاقاتها في الفترة الأخيرة.

وتتمثل أبرز إخفاقات حفتر، في خسارة الجناح الغربي بعد هزيمة قواته في مدينة الزاوية (45 كلم غرب طرابلس)، وفقدان قلب الجيش في غريان.

وأسفر هجوم قوات حفتر على طرابلس منذ بدايته وحتى 5 يوليو/ تموز الجاري، عن سقوط أكثر من ألف قتيل، ونحو 5 آلاف و500 جريح، وفق منظمة الصحة العالمية.