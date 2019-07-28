إسرائيل:  "أجرينا خلال الأسابيع الأخيرة ثلاثة اختبارات سرية وخارقة لصاروخ حيتس 3"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد نجاح إسرائيل في إجراء تجارب صاروخية لاعتراض صواريخ باليستية.

ونقل المتحدث باسم نتنياهو للإعلام العربي أوفير جندلمان في منشور عبر صفحته بفيسبوك، عن رئيس الوزراء الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع: "أجرينا خلال الأسابيع الأخيرة ثلاثة اختبارات سرية وخارقة لصاروخ حيتس 3".

وأضاف "تم إجراء تلك الاختبارات في ولاية ألاسكا الأمريكية بتعاون كامل مع حليفتنا الكبيرة الولايات المتحدة".

وقال نتنياهو إن "هذه الاختبارات نجحت بشكل يتخطى أي خيال.. الـ"حيتس 3" اعترض بنجاح تام صواريخ باليستية خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية بعلو وبسرعة لم نعرفهما حتى الآن. التنفيذ كان مثاليا وكل إصابة كانت في الصميم".

وأردف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده "تمتلك اليوم القدرة على العمل ضد صواريخ باليستية تطلق علينا من إيران ومن أي مكان آخر. هذا هو إنجاز عظيم بالنسبة لأمن إسرائيل".

وختم البيان بالقول "فليعلم جميع أعدائنا أننا نستطيع التغلب عليهم في الدفاع وفي الهجوم على حد سواء".