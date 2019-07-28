الحوثيون يعلنون استهداف مقر لقيادة التحالف السعودي بصاروخ بالستي

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الأحد، أنها أطلقت صاروخاً باليستياً قصير المدى، على مقر لقيادة التحالف العربي في محافظة نجران، جنوب غربي السعودية.

ونقلت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، عن المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، قوله إن "الصاروخ الباليستي أطلق فجر الأحد، وأصاب هدفه بدقة عالية، مع تدمير مركز العمليات في المقر، وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم قادة".

وأضاف "سريع"، أن "عملية استهداف هذا الموقع الهام جاءت بعد عملية استخباراتية دقيقة، حيث كانت تدار معارك الحدود من تلك الغرف".

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب السعودي .

وكثفت جماعة "الحوثي" مؤخرا هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية، لا سيما مطارا جازان وأبها، جنوب غربي المملكة.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، قبل أن تتوسع هيمنتهم لتشمل عدة محافظات.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم التحالف السعودي الإماراتي، القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، حسب الأمم المتحدة.