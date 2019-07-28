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شرطة إقليم شمال العراق تنشر صورا لإرهابي آخر من منفذي هجوم أربيل

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 28.07.2019 11:23
آخر تحديث في 28.07.2019 17:42
شرطة إقليم شمال العراق تنشر صورا لإرهابي آخر من منفذي هجوم أربيل

كشفت شرطة إقليم شمال العراق، السبت، عن هوية إرهابي آخر من منفذي الهجوم الذي أودى بحياة دبلوماسي تركي في مدينة أربيل منتصف يوليو/ تموز الجاري.

ونشرت شرطة أربيل صورة للإرهابي في بيان قالت فيه إنه يدعى "سياكو باقي عبد الكريم".

وأضافت أن الشرطة تبحث عن الإرهابي، وتدعو كل شخص يعرف مكانه أو يراه إلى الإبلاغ عنه.

وفي 17 يوليو/تموز الحالي، أعلنت الخارجية التركية أن هجوما مسلحا غادرا استهدف موظفين في القنصلية التركية، أثناء وجودهم خارج مبنى القنصلية في أربيل؛ ما أدى إلى استشهاد أحد الموظفين.

فيما أعلنت حكومة إقليم شمالي العراق مقتل مواطنين عراقيين اثنين جراء الهجوم ذاته.

والجمعة، أعنلت شرطة أربيل، القبض على 6 أشخاص، بينهم منفذ الهجوم المدعو "مظلوم داغ"، وأن منظمة "بي كا كا" الإرهابية هي من أمرت باغتيال الدبلوماسي التركي.

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