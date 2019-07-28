قصف جوي يستهدف مشفى ميدانياً بطرابلس يؤدي إلى مقتل خمسة أطباء

تعرض مستشفى ميداني جنوب العاصمة طرابلس، لقصف جوي تسبب في مقتل خمسة أطباء وإصابة ثمانية أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، بحسب ما أفاد الأمين الهامشي متحدثا باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق.

وقال الهاشمي لوكالة فرانس برس في وقت متأخر أمس السبت إن "المستشفى الميداني في منطقة طريق المطار تعرض لقصف جوي، تسبب في مقتل خمسة أطباء وإصابة ثمانية بجروح متفاوتة بينهم مسعفون".

وأضاف الهامشي أن "طيران حفتر هو الذي استهدف المستشفى"، مشيرا إلى أن "إصابة مباشرة وجهت للمستشفى الذي كان مكتظا بالفرق الطبية ".

ولم تتبن قوات حفتر مسؤولية القصف الجوي الذي طال المستشفى الميداني.

وتتعرض المستشفيات الميدانية في العاصمة الليبية القريبة من مواقع الاشتباكات، لقصف جوي متكرر تحمل حكومة الوفاق طيران قوات حفتر مسؤوليته.

ودعت منظمة الصحة العالمية تكرارا إلى تجنب استهداف الطواقم الطبية التي تقدم خدمات الإسعاف لضحايا المعارك.

وتواصل قوات حفتر منذ الرابع من نيسان/أبريل الماضي هجوماً للسيطرة على طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق الوطني المدعومة من قبل الأمم المتحدة.

ولم تتمكن قوات حفتر من إحراز تقدم كبير صوب العاصمة طرابلس ، حيث تواجه مقاومة شرسة من قبل القوات الموالية للحكومة.

وتسبّبت المعارك منذ اندلاعها بسقوط نحو 1100 قتيل وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما تخطى عدد النازحين مئة ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.