إدارة مطار معيتيقة الليبي تعلن توقيف الملاحة بسبب سقوط قذائف

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس، مساء الاثنين، توقف الملاحة الجوية إلى حين إشعار آخر.

وأضافت إدارة المطار، في بيان، أن المطار تعرض لسقوط قذائف (لم تعلن مصدرها) مع بدء إجراءات صعود ركاب طائرة الخطوط الجوية الليبية المتجهة إلى مطار صفاقس.

وأعلنت إدارة مطار معيتيقة، الثلاثاء الماضي، إعادة فتح المجال الجوي للمطار بعد توقفها لساعات جراء سقوط قذائف.

وبات توقف الملاحة لفترات في مطار معيتيقة أمرًا شائعًا على خلفية تعرضه لقذائف أو قصف جراء الهجوم الذي تشنه مليشيات خليفة حفتر، منذ أبريل/نيسان الماضي، على العاصمة طرابلس.

ومعيتيقة هو المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا، الغنية بالنفط، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، وخليفة حفتر، قائد المليشيات في الشرق.