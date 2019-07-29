الحكومة الليبية تعلن مقتل 5 من قيادات قوات حفتر في معارك اليومين الماضيين

أعلنت قوات حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا، الاثنين، مقتل 5 قيادات من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر خلال معارك اليومين الماضيين حول العاصمة طرابلس.

ونشرت عملية "بركان الغضب"، التي أطلقتها حكومة "الوفاق" لصد هجوم قوات حفتر على طرابلس، عبر صفحتها على "فيسوك"، أسماء هؤلاء القتلى وهم: فرج البوعيشي الفرجاني قائد ميداني بالكتيبة 321، ومحمد فرج القطعاني قائد ميداني باللواء 73 مشاة، وأحمد موسى الزنتناني آمر الكتيبة 78 سلفية، ومحمد اقريش آمر محور الزطارنة باللواء السابع الكانيات، وعبد العزيز الدرهوبي آمر محور عين زارة وآمر القوة السلفية باللواء السابع الكانيات.

وبينت أن هؤلاء سقطوا قتلى خلال معارك يومي 27 و28 يوليو/تموز الجاري، دون تقديم أية تفاصيل أخرى بهذا الصدد.

فيما لم يصدر تعليق بهذا الخصوص من جيش حفتر حتى الساعة 10:55 ت.غ.

وبعد مرور قرابة 4 أشهر من بداية هجومها على طرابلس، في 4 أبريل/نيسان الماضي، لم تتمكن قوات حفتر من إحداث اختراق حقيقي نحو وسط طرابلس، فيما تعددت إخفاقاتها في الفترة الأخيرة.

وتتمثل أبرز إخفاقات حفتر، في خسارة الجناح الغربي بعد هزيمة قواته في مدينة الزاوية (45 كلم غرب طرابلس)، وفقدان قلب الجيش في غريان.

وأسفر هجوم جيش حفتر على طرابلس منذ بدايته وحتى 5 يوليو/ تموز الجاري، عن سقوط أكثر من ألف قتيل، ونحو 5 آلاف و500 جريح، وفق منظمة الصحة العالمية.