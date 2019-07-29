السراج: نقدر الموقف التركي الرافض للعدوان على طرابلس

أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج عن تقديره للموقف التركي الرافض للعدوان على العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان لمكتب السراج، الاثنين، عقب اجتماعه بالسفير التركي بطرابلس سرحت أكسن.

وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب السراج عن تطلعه لتنمية وتطوير آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

من جانبه، جدد السفير التركي دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، وموقفها الثابت دفاعًا عن العاصمة طرابلس ومدنية الدولة الليبية، حسب البيان.

كما أعرب السفير التركي، وفق البيان، عن إدانة بلاده لاستهداف المنشآت المدنية، مشيدًا بمبادرة السراج، التي طرحها في 16 يونيو/حزيران الماضي، للعودة إلى مسار التسوية السياسية.

وبعد مرور قرابة 4 أشهر من بداية هجومها على طرابلس، في 4 أبريل/نيسان الماضي، لم تتمكن مليشيات خليفة حفتر من إحداث اختراق حقيقي نحو وسط طرابلس، فيما تعددت إخفاقاتها في الفترة الأخيرة.

وتتمثل أبرز إخفاقات حفتر، في خسارة الجناح الغربي بعد هزيمة قواته في مدينة الزاوية (45 كلم غرب طرابلس)، وفقدان قلب الجيش في غريان.

وأسفر هجوم قوات حفتر على طرابلس منذ بدايته وحتى 5 يوليو/تموز الجاري، عن سقوط أكثر من ألف قتيل، ونحو 5 آلاف و500 جريح، وفق منظمة الصحة العالمية.