"داعش" يهاجم حقولاً نفطية بالعراق للمرة الأولى منذ هزيمته

هاجم عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، الأحد، حقولاً نفطية في محافظة صلاح الدين شمالي العراق؛ في هجوم يعد الأول من نوعه منذ هزيمة التنظيم نهاية 2017.

وقال النقيب سعد محمد بقيادة عمليات صلاح الدين، في الجيش العراقي، للأناضول، إن "عناصر من تنظيم داعش هاجموا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة‎ اليوم (الأحد) حقول عجيل وعلاس في محافظة صلاح الدين، لكن قوات شرطة الطاقة تصدت لهم، ومنعت وصولهم إلى المواقع النفطية".

وأضاف أن "الهجوم يعد الأول من نوعه منذ طرد عناصر التنظيم من المحافظة نهاية 2017".

وأوضح أن "عناصر التنظيم حاولوا استهداف القوات الأمنية المكلفة بحماية حقول النفط تمهيدا لاقتحام المنطقة النفطية".

وتابع محمد أن "المنطقة شهدت وصول تعزيزات عسكرية تحسبا لأي طارئ"، لافتا إلى أن الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا من قوات الأمن.

وفي محافظة الأنبار، غربي البلاد، قُتل 4 عناصر من تنظيم "داعش" ودُمر مقران لمسلحي التنظيم بقصف جوي نفذه سلاح الجو العراقي، حسب مصدر عسكري.

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية شرطة محافظة نينوى، عبر بيان، اعتقال 6 عناصر من "داعش" في الجانب الشرقي من مدينة الموصل مركز المحافظة.

وبدأ تنظيم "داعش"، مؤخرا، شن هجمات على الحواجز الأمنية والأرتال العسكرية، خصوصا في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وصلاح الدين وكركوك (شمال).

ورغم الإعلان الرسمي نهاية 2017 عن هزيمة تنظيم "داعش" في العراق، إلا أن القادة العسكريين يؤكدون أن التنظيم يمتلك خلايا نائمة تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها.