التحالف السعودي-الإماراتي في قائمة العار الأممية لمنتهكي حقوق الأطفال للعام الثالث على التوالي

أدرج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التحالف الذي تقوده السعودية، على "قائمة العار" لمنتهكي حقوق الأطفال باليمن في 2018، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وجاء الإدراج في التقرير السنوي لغوتيريش لعام 2018 بشأن الأطفال والصراعات المسلحة، والذي صدر بشكل رسمي اليوم الثلاثاء، بحسب بيان لنائب المتحدث باسم الأمين العام "فرحان حق" وصل الأناضول نسخة منه.

وحتى الساعة 15.30 تغ، لم يعقب التحالف على تقرير الأمين العام.

ووفق البيان، "أدرج الأمين العام قوات التحالف بقيادة السعودية على قائمة العار المتعلقة بالبلدان التي تنتهك حقوق الطفل لكنها اتخذت تدابير لمنعها وتقليلها، وذلك جنبا إلى جنب مع القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي"، وهي القسم الثاني من قائمة العار.

أما القسم الأول فهو الدول التي تنتهك حقوق الأطفال ولا تسعى لمنع تلك الانتهاكات، وتم إدراج تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" بهذه القائمة.

ووثق التقرير، مقتل وإصابة 729 طفلا يمنيا على يد قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي، دون تفاصيل.

وتم ادراج التحالف على قائمة العار للأمم المتحدة عام 2016، لكنه رُفع لاحقا، كما قامت الأمم المتحدة بتقسيم القائمة إلى قسمين عام 2017 وادراج التحالف في "القسم الثاني"، الذي يسلّط الضوء على الجهود التي يبذلها التحالف لتفادي قتل وتشويه الأطفال في اليمن.