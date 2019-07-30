في عيد العرش العشرين.. ملك المغرب يعد بمرحلة نمو جديدة

صرح الملك محمد السادس ملك المغرب، مساء الاثنين، أنه سيقوم بتعديل حكومي قبل الجمعة الثانية من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، التي تعرف افتتاح السنة التشريعية بالبرلمان المغربي.

جاء ذلك في الخطاب الملكي لذكرى عيد العرش العشرين، الذي وجهه محمد السادس للشعب المغربي.

وقال محمد السادس: "نكلف رئيس الحكومة بأن يرفع لنظرنا، في أفق الدخول المقبل (قبل افتتاح السنة التشريعية التي تبدأ عادة في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر)، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق".

واستدرك "هذا لا يعني أن الحكومة الحالية والمرافق العمومية، لا تتوفر على بعض الكفاءات. ولكننا نريد أن نوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة، بعقليات جديدة قادرة على الارتقاء بمستوى العمل، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي نريده".

وأضاف أن بلاده مقبلة على مرحلة جديدة ستعرف "جيلا جديدا من المشاريع"، مؤكدًا أنها ستتطلب "نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة".

وأكد الملك محمد السادس "ضرورة انخراط المواطن المغربي، باعتباره من أهم الفاعلين في إنجاح هذه المرحلة"، داعيًا جميع المغاربة، للمساهمة "الإيجابية فيها، بروح المواطنة الفاعلة".

وشدد محمد السادس على أن النتائج التي يطمح إليها، والمشاريع والمبادرات، التي تقدم عليها بلاده، لها هدف واحد هو: "تحسين ظروف عيش المواطنين".

كما أكد أن تجديد النموذج التنموي الوطني، "ليس غاية في حد ذاته؛ وإنما هو مدخل للمرحلة الجديدة، التي نريد، بعون الله وتوفيقه، أن نقود المغرب لدخولها، مرحلة جديدة قوامها: المسؤولية والإقلاع الشامل (النهضة في جميع الميادين").

وحث على التركيز على الرفع من مستوى "الخدمات الاجتماعية الأساسية، ومن أداء المرافق العمومية".

ودعا الحكومة للشروع في إعداد جيل جديد من "المخططات القطاعية الكبرى، تقوم على التكامل والانسجام، من شأنها أن تشكل عمادا للنموذج التنموي، في صيغته الجديدة.