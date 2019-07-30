19 معتقلاً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية يشرعون في إضراب عن الطعام

شرع 19 معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، الثلاثاء، في إضراب مفتوح عن الطعام تضامنا مع عدد من المعتقلين المضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري "دون محاكمة".

وقال حسن عبد ربه، الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير، للأناضول، إن 19 معتقلا ينتمون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (إحدى فصائل منظمة التحرير) شرعوا الثلاثاء بالإضراب المفتوح عن الطعام.

ويقبع المضربون في سجني النقب وريمون جنوبي إسرائيل.

وأضاف عبد ربه إن الاضراب إسناد وتضامن مع عشرة معتقلين في السجون الإسرائيلية مضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري.

وأشار إلى أن المعتقلين أكدوا المضي في الإضراب حتى تحقيق مطالب زملائهم.

والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل، ويتم تمديده لمرات عديدة.