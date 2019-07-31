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الرئيس العراقي يؤكد أهمية تطوير العلاقات الثنائية مع تركيا

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 31.07.2019 19:08
آخر تحديث في 31.07.2019 21:05
الرئيس العراقي يؤكد أهمية تطوير العلاقات الثنائية مع تركيا

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، الأربعاء، أهمية تطوير العلاقات الثنائية مع تركيا والارتقاء بسبل التعاون المشترك خدمة لمصالح الشعبين.

جاء ذلك، خلال استقباله، في قصر السلام ببغداد، مبعوث الرئيس التركي لشؤون المياه ويسل أر أوغلو، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية العراقية.

ودعا صالح، إلى "ضرورة التوصل لتفاهمات طويلة الأمد ومرضية لحل الإشكاليات العالقة بين العراق وتركيا في ملف المياه وبما يضمن حقوق البلدين".

وشدد على أن "قضية المياه تشكل أولوية في مسار علاقتنا مع الجارة تركيا".

ولفت البيان إلى أن "ويسل أر أوغلو نقل بدوره تحيات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للرئيس العراقي، وتمنياته للشعب العراقي بالتطور والازدهار".

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